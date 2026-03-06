Terra dei fuochi Auriemma M5S | Guardia alta su roghi e inquinamento falde

Una commissione d'inchiesta sta esaminando le attività illecite legate al ciclo dei rifiuti in Campania, con particolare attenzione ai problemi di inquinamento delle acque e agli incendi nei siti di stoccaggio. Il focus principale riguarda i roghi di rifiuti e il loro impatto sull’ambiente, mentre i membri della commissione hanno annunciato controlli e verifiche approfondite nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Inquinamento delle acque e incendi nei siti di stoccaggio: sono questi i focus della missione in Campania condotta dalla Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in Campania. “Due giorni intensi di lavoro durante i quali abbiamo dedicato una parte significativa degli incontri all’ascolto delle associazioni ambientaliste e dei comitati che da anni operano sul territorio, svolgendo un lavoro prezioso di monitoraggio e denuncia. L’ascolto delle realtà associative, molte delle quali conosco da tempo e con cui ho mantenuto un’interlocuzione costante in questi anni, si è rivelato particolarmente utile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

