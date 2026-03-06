Terra dei fuochi Auriemma M5S | Guardia alta su roghi e inquinamento falde

Una commissione d'inchiesta sta esaminando le attività illecite legate al ciclo dei rifiuti in Campania, con particolare attenzione ai problemi di inquinamento delle acque e agli incendi nei siti di stoccaggio. Il focus principale riguarda i roghi di rifiuti e il loro impatto sull’ambiente, mentre i membri della commissione hanno annunciato controlli e verifiche approfondite nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Inquinamento delle acque e incendi nei siti di stoccaggio: sono questi i focus della missione in Campania condotta dalla Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in Campania. “Due giorni intensi di lavoro durante i quali abbiamo dedicato una parte significativa degli incontri all’ascolto delle associazioni ambientaliste e dei comitati che da anni operano sul territorio, svolgendo un lavoro prezioso di monitoraggio e denuncia. L’ascolto delle realtà associative, molte delle quali conosco da tempo e con cui ho mantenuto un’interlocuzione costante in questi anni, si è rivelato particolarmente utile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terra dei fuochi, Auriemma (M5S): “Guardia alta su roghi e inquinamento falde” Terra fuochi: Auriemma (M5s), guardia alta su roghi e inquinamento falde La Commissione parlamentare sui rifiuti in missione in Campania: al centro l’inquinamento delle falde e i roghi sospetti nei siti di stoccaggio. Terra dei Fuochi, Auriemma (M5S): 5 milioni per le bonifiche ad AcerraUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Tutto quello che riguarda Terra dei fuochi Auriemma M5S Guardia.... Temi più discussi: Terra dei Fuochi, Auriemma: Si deve indagare sulle ecomafie e sugli incendi nei siti di rifiuti; Auriemma: Domani in Campania la commissione ecomafie per la terra dei fuochi; Terra fuochi, Auriemma: guardia alta su roghi e inquinamento falde; Auriemma: Lo Stato vince, giustizia per un territorio martoriato. Rifiuti, roghi e infiltrazioni: Auriemma (M5S) rilancia l’allarme sulla Terra dei FuochiCAMPANIA - La missione campana della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti riporta al centro dell’agenda nazionale due emergenze che ... marigliano.net Campania, Auriemma (M5S): Domani la Commissione Ecomafie per la Terra dei FuochiNapoli, 3 Marzo - Domani sarò in Campania insieme alla Commissione d'Inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti, per la missione sul filone relativo alla Terra ... sciscianonotizie.it #Iran Inviare truppe di terra nel Paese sarebbe una "perdita di tempo". "Hanno perso tutto. Hanno perso la loro Marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere". Lo ha dichiarato il presidente USA Trump a NBC News. - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una "perdita di tempo", ha dichiarato Trump. #ANSA x.com