Inps Vittimberga | Innovazione Pa è etica per definizione

In un intervento recente, un rappresentante dell'Inps ha affermato che l’innovazione nel settore pubblico deve essere guidata da principi etici, sottolineando che non basta concentrarsi sulle azioni svolte, ma è altrettanto importante capire le motivazioni e i metodi utilizzati. La dichiarazione è arrivata in occasione di un evento dedicato alle politiche digitali e all’uso delle tecnologie nel settore pubblico, evidenziando l’approccio etico come elemento centrale nel processo di innovazione.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Non conta solo cosa facciamo, ma perché lo facciamo e come lo facciamo”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Inps, Valeria Vittimberga, intervenendo alla 17ª edizione del Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. “L'Inps e l'IA - ha spiegato - un modello su misura per il welfare: il welfare language model. Il valore aggiunto dell'innovazione tecnologica in Inps è che noi siamo una Pubblica amministrazione. Un'azienda privata ricerca il profitto, noi il valore pubblico. Ecco perché l'innovazione delle Pa è etica per definizione. “L'AI generativa adottata in Inps è costruita specificamente sul modello italiano, sulla normativa e sul linguaggio amministrativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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