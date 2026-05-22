A luglio 2026, alcuni pensionati riceveranno l'importo pieno della quattordicesima dall'Inps. Per ottenere questa somma, è necessario soddisfare tre requisiti specifici: aver maturato almeno 64 anni di età, avere un reddito annuo inferiore a determinate soglie e aver conseguito almeno 20 anni di contribuzione. Questa misura riguarda i pensionati che rispettano queste condizioni, mentre altri continueranno a ricevere importi ridotti o esclusi. La distribuzione si baserà sui dati contributivi e reddituali già in possesso dell'ente previdenziale.

? Punti chiave Chi sono i pensionati che riceveranno l'importo pieno a luglio?. Quali sono i tre requisiti necessari per ottenere il bonus?. Perché i lavoratori dipendenti non ricevono l'importo come i pensionati?. Quanto spetta di massimo a chi ha un reddito basso?.? In Breve Importo pieno per redditi fino a 11.372,08 euro annui.. Importo ridotto per redditi tra 11.372,08 e 15.163,46 euro.. Erogazione automatica a luglio 2026 per pensionati con almeno 64 anni.. Somme per i beneficiari variano tra 196 e 504 euro.. A luglio 2026 l’Inps erogherà la quattordicesima mensilità ai pensionati con redditi bassi, garantendo un sostegno economico che si distingue nettamente dalle regole applicate ai lavoratori dipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inps, quattordicesima a luglio 2026: ecco chi riceve l’importo pieno

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INPS Conferma! Quattordicesima 2026: Scopri limporto netto e la tabella dei pagamenti

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