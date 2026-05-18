Assegno maternità 2026 | sale l’importo INPS per le carriere atipiche

L'INPS ha annunciato un aumento dell’importo dell’assegno di maternità per il 2026, con un’attenzione particolare alle carriere lavorative atipiche. Sono state definite nuove modalità per richiedere il beneficio, anche per chi ha lavorato solo tre mesi. Inoltre, ci sono differenze tra l’indennità erogata dall’INPS e il contributo fornito dai Comuni, che riguardano modalità di accesso e requisiti. La riforma si applica a diverse categorie di lavoratori indipendenti e parasubordinati.

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