Assegno maternità 2026 | sale l’importo INPS per le carriere atipiche
L'INPS ha annunciato un aumento dell’importo dell’assegno di maternità per il 2026, con un’attenzione particolare alle carriere lavorative atipiche. Sono state definite nuove modalità per richiedere il beneficio, anche per chi ha lavorato solo tre mesi. Inoltre, ci sono differenze tra l’indennità erogata dall’INPS e il contributo fornito dai Comuni, che riguardano modalità di accesso e requisiti. La riforma si applica a diverse categorie di lavoratori indipendenti e parasubordinati.
? Domande chiave Chi può richiedere l'assegno se ha lavorato solo tre mesi?. Come si distingue l'indennità INPS dal contributo erogato dai Comuni?. Qual è la soglia ISEE massima per ricevere il sussidio comunale?. Perché chi riceve la NASpI rischia di perdere il beneficio statale?.? In Breve Assegno statale 2026 rivalutato all'1,4% con importo di 2.543,15 euro.. Assegno comunale per ISEE sotto 20.668,26 euro eroga 413,10 euro mensili.. Requisito contributivo minimo di tre mesi tra i 18 e i 9 mesi precedenti.. Domanda comunale da presentare entro sei mesi dalla nascita o adozione..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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