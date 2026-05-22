A metà giugno e inizio luglio 2026, sarà effettuato il pagamento della quattordicesima. Con questa somma, molti lavoratori dipendenti riceveranno un'ulteriore mensilità, ma ci sono alcune categorie che potrebbero non averne diritto o rischiare il taglio. Per verificare se si ha diritto alla somma aggiuntiva, è possibile controllare il cedolino o consultare le comunicazioni ufficiali fornite dal datore di lavoro o dagli enti previdenziali.

Si avvicina il pagamento della quattordicesima, che sarà erogata tra la metà di giugno e l'inizio di luglio 2026. Si tratta di una somma di denaro che va ad aggiungersi allo stipendio o alla pensione ordinaria per consentire ai lavoratori e ai pensionati di sostenere eventuali spese legate al periodo estivo o alle ultime scadenze fiscali. A differenza della tredicesima, che spetta di diritto sia ai lavoratori che ai pensionati, la quattordicesima viene assegnata mediante regole molto più stringenti. I beneficiari devono aver raggiunto un certo limite d'età ed essere inseriti in specifiche fasce di reddito se pensionati, oppure devono essere inseriti in determinati settori di impiego e godere di un certo tipo di accordi sindacali se ancora lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arriva la quattordicesima 2026: ecco chi rischia il taglio e come verificare il cedolino

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INPS Conferma! Quattordicesima 2026: Scopri limporto netto e la tabella dei pagamenti

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