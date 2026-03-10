Fava Inps | Creare condizioni per rientro di chi studia o lavora all’estero
Un rappresentante dell’Inps ha sottolineato l’importanza di creare condizioni che favoriscano il rientro di chi studia o lavora all’estero. Attualmente, più di 77mila studenti italiani sono iscritti a università straniere, con circa 14mila di loro nel Regno Unito. La discussione si concentra sulla possibilità di agevolare il ritorno di questi italiani, anche in relazione alle opportunità di lavoro e formazione nel Paese.
Oltre 77mila studenti italiani risultano oggi iscritti in ateneo straniero, con una concentrazione di circa 14mila unità nel solo Regno Unito. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
