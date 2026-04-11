IdeativItaly 2026 | giovani competenze e innovazione al centro del Made in Italy

Un evento dedicato alle nuove generazioni si svolge in Italia, con l’obiettivo di mettere in luce le competenze, l’innovazione e il talento nel settore del Made in Italy. Organizzato da una società specializzata, l’iniziativa ha ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte di un ministero dedicato allo sviluppo economico. L’evento si concentra sulla valorizzazione delle giovani risorse, con l’intento di promuovere tecnologie e creatività nel contesto italiano.