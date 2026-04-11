IdeativItaly 2026 | giovani competenze e innovazione al centro del Made in Italy
Un evento dedicato alle nuove generazioni si svolge in Italia, con l’obiettivo di mettere in luce le competenze, l’innovazione e il talento nel settore del Made in Italy. Organizzato da una società specializzata, l’iniziativa ha ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte di un ministero dedicato allo sviluppo economico. L’evento si concentra sulla valorizzazione delle giovani risorse, con l’intento di promuovere tecnologie e creatività nel contesto italiano.
Organizzato da Ideativita S.r.l., l’evento, riconosciuto dal MIMIT, valorizza talento, tecnologia e creatività delle nuove generazioni.Avellino, 14 e 15 aprile 2026 – Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di AvellinoTorna IdeativItaly, l’evento annuale ideato e organizzato da Ideativita S.r.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Assosomm partner del “Giro d'Italia del Made in Italy”: a Napoli una giornata dedicata ai giovani, alle competenze e al futuro del lavoroNapoli, 25 marzo 2026 – Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, è Partner della prima tappa del Giro d'Italia del Made in Italy,...
Wmf 2026: capo di Gabinetto Eichberg (Mimit), 'lavoriamo perchè imprese del Made in Italy abbraccino innovazione’“Il Made in Italy è figlio di una grande tradizione che, però, può essere innovata.