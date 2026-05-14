Fiera Milano guida autonoma e robotaxi per il futuro della mobilità

Da ilgiornale.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, alcuni progetti di veicoli a guida autonoma e robotaxi sono già in corso, con iniziative attive in città come Brescia, Cernusco sul Naviglio e Trento. Queste sperimentazioni prevedono l’utilizzo di taxi senza conducente, gestiti tramite applicazioni mobili, e rappresentano passi concreti verso un nuovo modo di muoversi. La diffusione di queste soluzioni si accompagna a discussioni sul futuro della mobilità e sulle tecnologie coinvolte, mentre il settore si prepara ad adottare queste innovazioni.

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Siamo davvero pronti a salire su un taxi senza alcun conducente al volante che ci porta alla destinazione richiesta attraverso un App? È il futuro che avanza guardando ad alcuni progetti già avviati in Italia – da Brescia a Cernusco sul Naviglio, fino a Trento. Proprio queste esperienze, insieme a veicoli autonomi sperimentali e applicazioni concrete, sono protagoniste in Fiera Milano a NME – Next Mobility Exhibition, la manifestazione dedicata alla mobilità collettiva che fino a sabato 16 maggio coinvolge operatori e stakeholder in una riflessione sul trasporto passeggeri che verrà, guardando alla guida autonoma come a un’opportunità sempre più concreta e conveniente anche in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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