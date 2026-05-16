Auto a guida autonoma L’innovazione italiana per la sicurezza stradale

In Italia è stato condotto uno studio focalizzato sull’uso di auto a guida autonoma, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade. Il progetto riguarda specificamente i taxi a guida autonoma, che sono già in fase di sperimentazione negli Stati Uniti. I ricercatori italiani hanno sviluppato soluzioni tecniche e metodologiche per rendere più affidabili e sicure questi veicoli, che potrebbero essere adottate anche in altre realtà. La ricerca si concentra su aspetti pratici e sperimentali, senza entrare in valutazioni o interpretazioni.

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Arriva dall’Italia uno studio per rendere più sicuri i taxi a guida autonoma già in via di sperimentazione degli Stati Uniti. Si tratta di un linguaggio di messaggistica avanzato che ’spiega’ al veicolo cosa fare in presenza di incroci, cantieri, semafori non segnalati o con segnaletica confusa in grado di creare situazioni di incertezza che bloccano il robot. Fino a oggi in questi casi a intervenire erano ’piloti remoti’, ovvero operatori spesso situati all’altro capo del mondo, che intervengono via software per risolvere le situazioni interpretando a distanza lo scenario. Uno studio dell’ Istituto di informatica e telematica del Consiglio... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Auto a guida autonoma. L’innovazione italiana per la sicurezza stradale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guida autonoma, il talento italiano sfida il futuro Sullo stesso argomento Waymo avvia test auto a guida autonoma a chicago e charlotteWaymo amplia l’interesse per i veicoli a guida autonoma annunciando test in loco a Chicago e Charlotte, con attività preliminari di mappatura manuale... Intelligenza artificiale al volante: la Scuola Sant’Anna lancia la sua auto a guida autonomaPISA – Pisa si conferma laboratorio d’eccellenza per l’innovazione tecnologica applicata ai trasporti. Auto a guida autonoma. L’innovazione italiana per la sicurezza stradaleArriva dall’Italia uno studio per rendere più sicuri i taxi a guida autonoma già in via di sperimentazione degli Stati Uniti. Si tratta di un linguaggio di messaggistica avanzato che ’spiega’ al ... quotidiano.net Semafori rossi e inversioni a U: in California le auto a guida autonoma prenderanno la multaDal primo luglio entreranno in vigore nuove norme che permetteranno alla polizia di contestare le infrazioni commesse da robotaxi & Co. direttamente alle aziende produttrici. Ecco come si è arrivati a ... avvenire.it Nuovo chip MIT potenzia la vista delle auto a guida autonoma hdblog.it/tecnologia/art… #SelfDrivingCars #AI #IoT #5G #AVs #AutonomousVehicles #autonomous #Robot #startup #SmartCity #robotaxi #travel #tech #technology #mobility #delivery #Transport x.com In Europa adesso - sto già pianificando il prossimo viaggio in auto a guida autonoma. Paese? reddit