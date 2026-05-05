A l Met Gala 2026 il tema Costume Art invitava a riflettere sul rapporto tra abito e corpo umano, e il dress code Fashion Is Art a trattare la pelle come tela bianca. Alcune delle ospiti più attese hanno preso l’indicazione alla lettera, qualcuna fin troppo. Il risultato è stata una serata di schiene nude, corsetti illusionistici e trasparenti calcolati al millimetro, con i gioielli usati come unico riparo. Sì, anche quest’anno, Met Gala ha fatto rima con seduzione. Met Gala 2026: i look più spettacolari. guarda le foto Il look di Irina Shayk al Met Gala 2026: quarant’anni e nessuna voglia di coprirsi. Irina Shayk ha scelto un custom Alexander Wang che usava la bigiotteria al posto del tessuto: un reggiseno interamente costruito in costume jewelry, nient’altro sopra, e gli addominali scolpiti a fare da scenografia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Voce del verbo sedurre a New York. La supermodella guida le fila delle star che hanno deciso di provocare sul red carpet del Metropolitan Museum of Art

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