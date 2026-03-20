convocati inghilterra la decisione di tuchel su kelly la lista completa per gli impegni dei tre leoni

Il ct Tuchel ha ufficializzato la lista dei convocati dell’Inghilterra per i prossimi impegni, includendo il difensore della Juventus Kelly. La scelta ha suscitato attenzione tra gli appassionati, che seguono con interesse le convocazioni della nazionale britannica. La rosa completa comprende vari giocatori di diverse squadre, pronti a rappresentare i Tre Leoni nelle competizioni in programma.

Convocati Inghilterra, la decisione del ct Tuchel sul difensore bianconero Kelly. Vediamo la lista completa per gli impegni dei Tre Leoni. La Juve riceve notizie amare dal fronte internazionale in vista della prossima rassegna iridata in Nord America. Lo staff tecnico della nazionale inglese guidato da Thomas Tuchel ha diramato la lista dei 35 pre-convocati. Tra i nomi scelti per il ritiro che precederà la comunicazione dei 26 definitivi, spicca un’assenza pesante per il club torinese: quella di Lloyd Kelly. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’esclusione del calciatore bianconero ha sollevato diverse discussioni, considerando la profondità della rosa a disposizione del tecnico tedesco e il rendimento costante mostrato in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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