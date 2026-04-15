Rachele Bastreghi e lo Smallable Ensemble | un omaggio ai Beatles a Borgomanero

Sabato 18 aprile alle 20,45, il teatro Rosmini di Borgomanero ospiterà il concerto intitolato

Sabato 18 aprile alle 20,45, il teatro Rosmini di Borgomanero ospita il concerto "Smallable Ensemble plays the Beatles". L'appuntamento prevede una rilettura acustica del repertorio dei Fab Four, caratterizzata da arrangiamenti curati e una particolare attenzione agli impasti vocali. Il progetto.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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