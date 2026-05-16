Infrastrutture al centro Il ruolo degli aeroporti nella crisi geopolitica
Negli ultimi tempi, il settore aeroportuale ha acquisito un ruolo centrale nelle dinamiche di competizione tra nazioni. La gestione e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali sono diventate elementi chiave nelle strategie di potenziamento delle connessioni globali. In un contesto di tensioni geopolitiche, le scelte riguardanti gli aeroporti influenzano direttamente le relazioni internazionali e gli equilibri economici. La rilevanza di queste strutture si riflette nelle decisioni prese a livello politico e nelle risposte delle diverse nazioni.
Mai come in questo periodo il settore aeroportuale è tornato al centro della competizione internazionale. Non più solo un settore industriale, ma una infrastruttura critica esposta agli equilibri geopolitici. "Quello che stiamo osservando non è una crisi congiunturale - spiega Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo rispondendo a un’intervista esclusiva -, ma una trasformazione strutturale, basti pensare alle tensioni in Medio Oriente, alle dinamiche energetiche globali e alla ridefinizione delle supply chain, che stanno incidendo direttamente sulla capacità di operare del sistema". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
AIRPORT CRISIS: Why is Madangs Terminal Still Rundown
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