Geopolitica tecnologia energia | i temi della tappa torinese del Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro

A Torino si è svolta una due giorni dedicata al futuro, con incontri che hanno affrontato temi come geopolitica, tecnologia e energia. L’evento ha visto partecipanti discutere sui principali sviluppi nazionali e internazionali, offrendo una panoramica aggiornata sulle tendenze in atto. Durante le sessioni, sono stati analizzati vari aspetti legati alle sfide e alle opportunità che caratterizzano il presente e il prossimo futuro del paese.

Due giorni per scandagliare lo stato della nazione, con una visione globale sugli accadimenti in corso. Dalla crisi energetica, alla guerra in Iran, fino ai rapporti fra Usa e il governo italiano. Così il Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro, ideato da Antonello Barone, nella due giorni di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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