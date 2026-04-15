My Safe Way-Mobilità sicura a Catania l' incontro in Rettorato

Si è tenuto presso il Rettorato di Catania un incontro dedicato a “My Safe Way – Mobilità sicura a Catania”, un progetto promosso dalla Città Metropolitana e finanziato dal Fondo Nazionale contro l’incidentalità notturna del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L’iniziativa è coordinata dall’ANCI e mira a promuovere pratiche di mobilità più sicure nella città, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti durante le ore notturne.

Promosso dalla Città Metropolitana di Catania e finanziato dal Fondo Nazionale contro l’incidentalità notturna del Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il coordinamento di ANCI, il progetto “My Safe Way – La tua storia guidala tu. Rallenta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Polizia provinciale al Torricelli Ballardini per raccontare la ’mobilità sicura’Si è concluso martedì nella sede del liceo Torricelli Ballardini di Faenza il progetto ’Mobilità Sicura – Strade future: giovani e mobilità... Movida sicura a Catania: controlli a tappeto nel weekendAnche questo fine settimana, Catania ha visto un articolato servizio di controllo interforze, disposto su ordinanza del Questore e concordato dal... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: My safe way: mobilità sicura a Catania; My Safe Way – La tua storia guidala tu. Rallenta. Mobilità sicura a Catania; My Safe Way; Taormina capitale del lusso; grandi firme e radici locali. My Safe Way – La tua storia guidala tu. Rallenta. Mobilità sicura a CataniaIl progetto My Safe Way giunge alla sua tappa conclusiva a Catania, segnando un traguardo fondamentale per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Attraverso un’azione sinergica tra istituzio ... catania.liveuniversity.it Mobilità sicura a Catania, al via il progetto My Safe Way | INFOLa Città Metropolitana di Catania presenta un progetto integrato di prevenzione e formazione per ridurre l’incidentalità stradale, con particolare attenzione ai giovani La Città Metropolitana di ... strettoweb.com Oltre 800 studenti coinvolti, 346 controlli su strada e 56 violazioni accertate: il progetto “My Safe Way – La tua storia guidala tu. Rallenta” arriva alla conclusione con un tavolo interistituzionale mercoledì 15 aprile 2026, dalle 9.00, nell’Aula Magna del Rettorato facebook