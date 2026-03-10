L' agricoltura sostenibile è sempre sicura e sostenibile? Risponde Unipi

Unipil ha pubblicato una nota in cui si esamina l’uso dei funghi Trichoderma nell’agricoltura sostenibile. Questi principi attivi di origine biologica vengono impiegati per combattere le malattie delle colture e diminuire l’uso di prodotti chimici di sintesi. La notizia arriva da Pisa, dove si discute dell’impiego di queste soluzioni naturali nel settore agricolo.

Pisa, 9 marzo 2026 - I funghi del genere Trichoderma sono tra i principi attivi di natura biologica più diffusi in agricoltura sostenibile per contrastare le malattie delle colture e ridurre l’impiego di agrofarmaci di sintesi. Proprio perché vengono prodotti e distribuiti su larga scala, è diventato sempre più importante comprenderne il comportamento e i possibili effetti collaterali sull’ambiente. Su questo punto fa luce un lavoro internazionale pubblicato su Nature Microbiology, al quale ha partecipato anche l’Università di Pisa. Lo studio condotta aiuta infatti a capire perché Trichoderma sia così efficace nel controllo dei patogeni e indica come distinguere i ceppi più adatti all’uso agricolo da quelli che richiedono maggiore cautela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

