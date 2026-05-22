Infopoint del punto impresa digitale della Camera di Commercio alla Strapapà 2026
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente alla “Strapapà 2026” con un Infopoint. L’appuntamento si svolgerà domenica 24 maggio al Villino Florio di viale del Fante a Palermo, e proseguirà anche lunedì 25 maggio in occasione del 44° evento. La presenza dell’Infopoint sarà in entrambe le giornate, offrendo informazioni e supporto ai partecipanti durante l’evento. La partecipazione del Punto Impresa Digitale si inserisce nelle iniziative di promozione digitale e di supporto alle imprese della zona.
Doppio appuntamento per il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna che sarà presente con un Infopoint alla “Strapapà 2026”, di domenica prossima 24 maggio, a Palermo, al Villino Florio di viale del Fante, e poi anche lunedì prossimo 25 maggio, in occasione del al 44°. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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