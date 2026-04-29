Info point del punto impresa digitale della Camera di commercio Palermo Enna a Terrasini
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna installerà un info point a Terrasini durante il Campionato italiano Regolarità Epoca Gruppo 5, che si terrà sabato 2 e domenica 3 maggio. L’evento si svolge in contemporanea con due giornate del Campionato Europeo. La presenza dell’info point è prevista nell’ambito della manifestazione.
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente, con un info point, al Campionato italiano Regolarità Epoca Gruppo 5, che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 maggio a Terrasini, in concomitanza con due giornate valide per il Campionato Europeo. L’evento, tra i.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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