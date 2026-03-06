Premio impresa sostenibile della Camera di commercio via alle domande | i requisiti e come fare domanda

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha aperto le iscrizioni per la terza edizione del

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno lancia la terza edizione del "Premio impresa sostenibile" (qui tutti i dettagli). L'iniziativa mette a disposizione un fondo di 20mila euro, che sarà suddiviso in quattro premi del valore di 5mila euro ciascuno. Il premio è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, di tutti i settori economici con sede legale nelle province di Grosseto e Livorno. Riceveranno il riconoscimento le quattro aziende che, a partire dall'1 gennaio e fino alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato o concluso progetti rientranti in una delle seguenti quattro categorie: Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente via Pec all'indirizzo cameradicommercio@pec. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

