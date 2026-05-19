Periferie | Save the Children nelle grandi città un minore su dieci vive nelle aree più fragili

Secondo un rapporto recente, in molte grandi città un minore su dieci vive in quartieri considerati particolarmente vulnerabili. Lo studio evidenzia come le condizioni di vita varino significativamente a seconda dell'area di residenza, con alcune zone caratterizzate da maggiori difficoltà rispetto ad altre. La distribuzione dei minori nelle aree più fragili interessa soprattutto le zone periferiche, dove si concentrano le situazioni di maggiore disagio sociale. I dati si basano su analisi di diverse città italiane e riguardano le condizioni di vita dei minori nelle diverse aree urbane.

Nelle grandi città, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. Bambini, bambine e adolescenti che vivono nelle aree vulnerabili sono più esposti al rischio di povertà e di dispersione scolastica e hanno minori opportunità di accesso a spazi verdi e servizi ricreativi, con conseguenze sulle possibilità di futuro di ciascunoa di loro. È quanto emerge dalla ricerca “I luoghi che contano” pubblicata oggi da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane una minore su dieci (il 10,3%, pari a circa 142mila minorenni) vive in un’area di disagio socioeconomico urbano (ADU). 🔗 Leggi su Tpi.it

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