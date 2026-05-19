Save the Children | in grandi città 1 minore su 10 vive in aree più fragili col doppio dei tassi di dispersione e abbandono scolastico
Secondo un rapporto di Save the Children, nelle grandi città italiane circa un minore su dieci vive in aree con condizioni socio-economiche più fragili. In queste zone, i tassi di dispersione e abbandono scolastico sono il doppio rispetto ad altre zone della città. L'organizzazione ha presentato i dati alla vigilia di una manifestazione dedicata ai diritti dei bambini, prevista per il prossimo mese. La ricerca analizza le disparità esistenti tra le diverse aree urbane e le conseguenze sul percorso scolastico dei minori.
Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Alla vigilia di 'Impossibile 2026', la biennale dell'infanzia che si terrà giovedì 21 maggio a Roma, Save the Children chiede interventi e risorse strutturali per rimuovere le disuguaglianze, a partire da una legge che istituisca spazi socio-educativi nelle aree vulnerabili. Nelle grandi città, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. Bambini, bambine e adolescenti che vivono nelle aree vulnerabili sono più esposti al rischio di povertà e di dispersione scolastica e hanno minori opportunità di accesso a spazi verdi e servizi ricreativi, con conseguenze sulle possibilità di futuro di ciascunoa di loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Save The Children: 1 minore su 10 vive in zone disagiate nel | 19/05/2026
Sullo stesso argomento
Periferie: Save the Children, nelle grandi città un minore su dieci vive nelle aree più fragiliNelle grandi città, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza.
Minori in Italia, il report di Save the Children: “Nelle grandi città 1 giovane su 10 vive in zone disagiate”Nelle grandi città, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza.
Bari, il report di Save The Children: nella Città Metropolitana 5mila bambini vivono nelle aree più fragili x.com
Save the Children lancia l’allarme a Reggio Calabria: Oltre mille minori vivono in aree di forte disagio https://www.calabrianews24.com/news/351454268934/save-the-children-lancia-l-allarme-a-reggio-calabria-oltre-mille-minori-vivono-in-aree-di-forte-disagi facebook
Save the Children: in grandi città 1 minore su 10 vive in aree più fragili col doppio dei tassi di dispersione e abbandono scolasticoAlla vigilia di 'Impossibile 2026', la biennale dell’infanzia che si terrà il 21 maggio a Roma, l'associazione chiede interventi e risorse strutturali per rimuovere le disuguaglianze, a partire da spa ... adnkronos.com
Periferie: Save the Children, nelle grandi città un minore su dieci vive nelle aree più fragiliPeriferie: Save the Children, nelle grandi città un minore su dieci vive nelle aree più fragili. Il nuovo report dell'organizzazione ... tpi.it
I drew timeskip Deku in his armor (Plus a new power-up?) Now I kinda wanna get into writing fanfic, do y'all have any ideas for the plot of a sequel? reddit