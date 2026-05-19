Save the Children | in grandi città 1 minore su 10 vive in aree più fragili col doppio dei tassi di dispersione e abbandono scolastico

Secondo un rapporto di Save the Children, nelle grandi città italiane circa un minore su dieci vive in aree con condizioni socio-economiche più fragili. In queste zone, i tassi di dispersione e abbandono scolastico sono il doppio rispetto ad altre zone della città. L'organizzazione ha presentato i dati alla vigilia di una manifestazione dedicata ai diritti dei bambini, prevista per il prossimo mese. La ricerca analizza le disparità esistenti tra le diverse aree urbane e le conseguenze sul percorso scolastico dei minori.

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