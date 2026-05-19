Save the Children | in grandi città 1 minore su 10 vive in aree più fragili col doppio dei tassi di dispersione e abbandono scolastico

Da iltempo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un rapporto di Save the Children, nelle grandi città italiane circa un minore su dieci vive in aree con condizioni socio-economiche più fragili. In queste zone, i tassi di dispersione e abbandono scolastico sono il doppio rispetto ad altre zone della città. L'organizzazione ha presentato i dati alla vigilia di una manifestazione dedicata ai diritti dei bambini, prevista per il prossimo mese. La ricerca analizza le disparità esistenti tra le diverse aree urbane e le conseguenze sul percorso scolastico dei minori.

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Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Alla vigilia di 'Impossibile 2026', la biennale dell'infanzia che si terrà giovedì 21 maggio a Roma, Save the Children chiede interventi e risorse strutturali per rimuovere le disuguaglianze, a partire da una legge che istituisca spazi socio-educativi nelle aree vulnerabili. Nelle grandi città, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. Bambini, bambine e adolescenti che vivono nelle aree vulnerabili sono più esposti al rischio di povertà e di dispersione scolastica e hanno minori opportunità di accesso a spazi verdi e servizi ricreativi, con conseguenze sulle possibilità di futuro di ciascunoa di loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Save The Children: 1 minore su 10 vive in zone disagiate nel | 19/05/2026

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