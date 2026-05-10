Rossi in pericolo a Indy | guasto e gestione gara controversa

Durante una gara a Indianapolis, un pilota ha rischiato seriamente la sicurezza a causa di un guasto che ha causato una situazione di pericolo. La gestione dell’incidente ha generato discussioni, poiché il Race Control non ha attivato immediatamente la Full Course Caution, lasciando i piloti in corsa in condizioni potenzialmente rischiose. La dinamica dell’incidente e le decisioni prese sono al centro di attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto Rossi a salvarsi dai piloti a 170 mph?. Perché il Race Control non ha attivato subito la Full Course Caution?. Quali incoerenze hanno messo in discussione la sicurezza del circuito?. Cosa ha causato il pericoloso guasto al sistema ibrido della Chevrolet?.? In Breve Guasto al sistema ibrido Chevrolet numero 20 dopo soli 21 giri di gara.. Vetture in transito sul rettilineo principale a velocità superiori a 170 mph.. Rossi conclude la sessione di sabato al ventiquattresimo posto nel Gran Premio.. Contrasto con le qualifiche di venerdì sospese per acqua stagnante sull'asfalto.. Alexander Rossi è rimasto bloccato sul rettilineo principale dell’Indianapolis Motor Speedway durante il Sonsio Grand Prix di sabato, rischiando l’incolumità a causa di un guasto al sistema ibrido della sua Chevrolet numero 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rossi in pericolo a Indy: guasto e gestione gara controversa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Valditara: “Le piazza antifa sono un pericolo. La sinistra deve fare i conti con i totalitarismi rossi”Le piazze violente del 25 aprile e del 1 maggio, la cacciata della Brigata ebraica, gli attacchi ad alzo zero contro il governo dimostrano che esiste... "Pericolo-Trump" gridano quelli che non vedono il pericolo-Islam e il pericolo-CinaOrmai è chiaro: per sperare di essere accettati in società, occorre fare professione di anti-trumpismo.