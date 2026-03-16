Cerveteri 15mila metri quadri di veleni | scoperta la maxi discarica visibile dal satellite

I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno scoperto un’area di circa 15mila metri quadri nell’agro di Cerveteri, utilizzata come discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi. L’area, visibile anche dal satellite, contiene materiali che, secondo le prime analisi, potrebbero aver contaminato il suolo e le falde acquifere. La scoperta è avvenuta durante una perlustrazione del territorio.

Rifiuti pericolosi che avrebbero potuto contaminare il suolo e le falde acquifere. Un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stata individuata nell’agro di Cerveteri dai finanzieri del comando provinciale di Roma, durante la perlustrazione del territorio. Il terreno del comune della provincia di Roma, infatti, veniva utilizzato per ammassare materiale fuori uso in plastica, metallo, bombole GPL, frigoriferi, climatizzatori, condizionatori, scarti edili, batterie per auto, veicoli fuori uso e materiale composito in fibra di carbonio. Tale materiale, con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, avrebbe potuto contaminare il suolo e le falde acquifere sottostanti, con notevoli rischi per l’ambiente. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Cerveteri, sequestrata discarica abusiva di 15mila metri quadri: dalle bombole gpl alle batterieCerveteri 14 marzo 2026 – Un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stata individuata nell’agro di Cerveteri dai... Operazione della Polizia Municipale, sequestrata una discarica abusiva di 4mila metri quadriBlitz contro l’inquinamento ambientale, la Polizia Municipale sequestra una discarica abusiva. Tutti gli aggiornamenti su Cerveteri 15mila metri quadri di veleni... Argomenti discussi: Cerveteri, scoperta discarica abusiva di 15mila metri quadrati: sequestrato il sito; Auto fuori uso, frigo, bombole gpl in una discarica abusiva da 15mila metri quadrati. Cerveteri, sequestrata discarica abusiva di 15mila metri quadri: dalle bombole gpl alle batterieCerveteri 14 marzo 2026 – Un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stata individuata nell’agro di Cerveteri dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, durante ... ilfaroonline.it