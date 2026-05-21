A Firenze, le ruspe sono intervenute per smantellare un insediamento abusivo situato sotto il ponte all’Indiano. L’accampamento, costituito da diverse baracche, era stato occupato senza autorizzazione e si trovava in condizioni di degrado. L’intervento ha portato alla rimozione delle strutture e allo sgombero delle persone che vi risiedevano. L’operazione si è svolta questa mattina, coinvolgendo le forze dell’ordine e le squadre di lavoro incaricate di gestire la situazione.

Firenze, 21 maggio 2026 – Lo sgombero di un insediamento abusivo, di una vera e propria baraccopoli, che aveva creato una condizione di grave degrado. Sul ponte all'Indiano, a Firenze, "dopo le operazioni di pulizia e messa sicurezza dei giorni scorsi, oggi è iniziata la rimozione dell'accampamento abusivo. Un'operazione urgente e necessaria per risolvere una situazione non più tollerabile nella nostra città". Lo afferma in un post su Instagram la sindaca di Firenze Sara Funaro. https:www.lanazione.itvideofirenze-smantellata-la-baraccopoli-sotto-il-ponte-allindiano-e4w3hcgz "Grazie - aggiunge - alla polizia locale, alla direzione ambiente, ai servizi sociali, agli operatori di Alia e a tutte le persone coinvolte che hanno contribuito a questo intervento complesso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze e la baraccopoli sotto il ponte all’Indiano: smantellato l’accampamento, ruspe in azione

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