Indagini sul rogo di Monte Faeta A breve il doppio interrogatorio

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità giudiziarie stanno proseguendo le indagini sul vasto incendio che ha colpito il Monte Faeta, tra Lucca e Pisa, nelle settimane scorse. L’incendio ha interessato più di settecento ettari di area boschiva. A breve si svolgeranno due interrogatori, nel corso dei quali verranno ascoltati alcuni soggetti coinvolti. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Lucca e mirano a chiarire le cause dell’incendio.

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Va avanti l’inchiesta della Procura di Lucca sul pauroso rogo che nelle scorse settimane ha distrutto oltre settecento ettari di bosco sul Monte Faeta, tra Lucca e Pisa. Il pm Salvatore Giannino, titolare del fascicolo, ha indagato per incendio boschivo colposo aggravato due giardinieri lucchesi. Si tratta di un 58enne e un 54enne, titolari di due ditte individuali che effettuano lavori di giardinaggio e potature. Nei prossimi giorni, forse già entro fine mese, saranno interrogati in Procura alla presenza del loro avvocato per ricostruire nei dettagli cosa è accaduto quel maledetto martedì 28 aprile. Per stabilire l’esatta dinamica dell’innesco e propagazione delle fiamme, la Procura ha già nominato un consulente tecnico, l’ingegner Aldo Rebuffi, tra i principali esperti di perizie assicurative in disastri complessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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