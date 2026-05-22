Le autorità giudiziarie stanno proseguendo le indagini sul vasto incendio che ha colpito il Monte Faeta, tra Lucca e Pisa, nelle settimane scorse. L’incendio ha interessato più di settecento ettari di area boschiva. A breve si svolgeranno due interrogatori, nel corso dei quali verranno ascoltati alcuni soggetti coinvolti. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Lucca e mirano a chiarire le cause dell’incendio.

Va avanti l’inchiesta della Procura di Lucca sul pauroso rogo che nelle scorse settimane ha distrutto oltre settecento ettari di bosco sul Monte Faeta, tra Lucca e Pisa. Il pm Salvatore Giannino, titolare del fascicolo, ha indagato per incendio boschivo colposo aggravato due giardinieri lucchesi. Si tratta di un 58enne e un 54enne, titolari di due ditte individuali che effettuano lavori di giardinaggio e potature. Nei prossimi giorni, forse già entro fine mese, saranno interrogati in Procura alla presenza del loro avvocato per ricostruire nei dettagli cosa è accaduto quel maledetto martedì 28 aprile. Per stabilire l’esatta dinamica dell’innesco e propagazione delle fiamme, la Procura ha già nominato un consulente tecnico, l’ingegner Aldo Rebuffi, tra i principali esperti di perizie assicurative in disastri complessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indagini sul rogo di Monte Faeta. A breve il doppio interrogatorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fiamme sul monte Faeta, il rogo minaccia le abitazioniAGI - L'incendio del monte Faeta è ancora attivo e resta alta l'allerta al confine tra le province di Lucca e Pisa nei territori di Santa Maria del...

Rogo sul monte Faeta, indagati due uomini(Adnkronos) – Due uomini sono indagati per il rogo sul monte Faeta, devastato da tre giorni di fiamme.

Indagini sul rogo di Monte Faeta. A breve il doppio interrogatorioVa avanti l’inchiesta della Procura di Lucca sul pauroso rogo che nelle scorse settimane ha distrutto oltre settecento ettari di bosco sul Monte Faeta, tra Lucca e Pisa. Il pm Salvatore Giannino, tito ... lanazione.it

Incendio sul Monte Faeta, nuovo rogo tra Lucca e Pisa, grossa nuvola di fumoLucca, 29 aprile 2026 – E’ ripreso nella giornata di mercoledì 29 aprile l’incendio che aveva interessato il Monte Faeta nella giornata di martedì 28. Si tratta di un’area estesa di bosco e macchia ... lanazione.it