Fiamme sul monte Faeta il rogo minaccia le abitazioni

Un incendio sta interessando il monte Faeta, con le fiamme ancora attive e l’allerta che resta alta lungo il confine tra le province di Lucca e Pisa. Le fiamme si sono propagate nei territori di Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano, mettendo a rischio alcune abitazioni nelle aree vicine. Le squadre di emergenza sono sul posto per cercare di contenere il rogo e proteggere le zone circostanti.

AGI - L'incendio del monte Faeta è ancora attivo e resta alta l' allerta al confine tra le province di Lucca e Pisa nei territori di Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano. Dopo tre giorni di emergenza, la situazione sul Monte Faeta mostra i primi segni di miglioramento, sebbene il perimetro non sia ancora considerato in sicurezza. Il dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è massiccio: 104 unità sono attualmente dispiegate nell'area, supportate da una flotta aerea composta da quattro Canadair e un elicottero Erickson S-64. Dall'inizio dell' emergenza sono stati portati a termine 85 interventi, suddivisi tra operazioni di spegnimento ( 73 ) e assistenza alla popolazione per il recupero di beni ( 12 ).🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Fiamme sul monte Faeta, il rogo minaccia le abitazioni Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoLUCCA – Si aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Incendio sul monte Faeta, il vento spinge le fiamme verso valleLUCCA – Incendio sul monte Faeta continua a mettere sotto pressione il sistema regionale antincendio, con una notte particolarmente complessa tra il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Dentro la battaglia di fuoco: il video impressionante della lotta alle fiamme sul Faeta; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia possono rientrare a casa. Faeta in fiamme, il WWf: Serviranno anni per ripristinare i danni e il costo supera quello di un’opportuna prevenzioneLa Regione ricorda che in presenza di vento è vietato effettuare abbruciamenti e sottolinea come Un laghetto artificiale realizzato pochi mesi fa ha aiutato lo spegnimento ... luccaindiretta.it Incendio monte Faeta, Giani: Essenziale realizzazione dell’invaso a San Giuliano TermeIl laghetto ha accorciato il tragitto degli elicotteri e permesso di portare acque sulle fiamme con maggiore rapidità ... gonews.it A scatenare le fiamme un cortocircuito. Al lavoro oltre sessanta vigili del fuoco per salvare l'edificio e mettere in sicurezza il centro abitato - facebook.com facebook Le fiamme si sono sviluppate nella notte, minacciata un'abitazione vicina x.com