Rogo sul monte Faeta indagati due uomini

Sul monte Faeta, un incendio ha bruciato vaste aree e ha richiesto diversi giorni di interventi di spegnimento. Le autorità hanno aperto un’indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati due uomini, considerati coinvolti nella causa del rogo. La situazione rimane sotto osservazione mentre le squadre di vigili del fuoco continuano a monitorare l’area e a lavorare per contenere eventuali focolai residui.

(Adnkronos) – Due uomini sono indagati per il rogo sul monte Faeta, devastato da tre giorni di fiamme. Si tratta di due operai agricoli accusati di incendio boschivo colposo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali di Lucca, i due stavano facendo pulizia in un oliveto quando è partito il fuoco. La pulizia era stata commissionata dai proprietari dell’oliveto. Dopo l’ammissione i due, 50enni titolari di una ditta di giardinaggio di Lucca, sono stati invitati a nominare un legale. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Lucca, come riporta Il Tirreno. Il vasto incendio boschivo sviluppatosi dal monte Faeta, nel territorio di...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

La festa del lavoro.Trump fra Iran,ritiro di truppe e nuovi dazi.Verona e Pisa in B,Venezia in A.

Notizie correlate

Leggi anche: Rogo sul Monte Faeta, due giardinieri confessano: “Siamo stati noi”, indagati per incendio colposo

Incendio sul Monte Faeta, indagati due giardinieri: "Abbiamo bruciato sterpaglie sottovento"Hanno dato fuoco a rami e sterpaglie senza pensare agli effetti devastanti che il vento di questi giorni avrebbe potuto avere.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia rientrano in casa; Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Residenti sfollati per l'incendio sul monte Faeta: Siamo veramente spaventati; Divampa l’incendio sul monte Faeta, a fuoco oltre 70 ettari: in azione canadair e squadre a terra.

Rogo sul Monte Faeta, due giardinieri confessano: Siamo stati noi, indagati per incendio colposoSono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo. Il rogo che sul Monte Faeta ha devastato oltre 700 ettari e costretto centinaia di persone ... fanpage.it

Cauto ottimismo dopo il rogo sul Monte Faeta: molti rientri e operazioni in corsoDopo ore critiche lo scenario sul Monte Faeta mostra segnali positivi: molti evacuati rientrano, i mezzi aerei lavorano e le squadre continuano a spegnere i focolai rimasti ... notizie.it

Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com

Redazione web Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio del 30 aprile all'interno di un giardino privato, distruggendo una vettura in attesa di riparazione - facebook.com facebook