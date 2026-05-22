Incubo Virtus | a un passo dall’eliminazione Trento domina gara 3

La Virtus è a un passo dall'eliminazione dopo una sconfitta pesante in gara 3 contro Trento, che domina la partita. La squadra ha perso la possibilità di qualificarsi alle fasi successive, con la serie ancora aperta. La gara si è conclusa con un ampio margine a favore degli avversari, lasciando i bianconeri in una posizione critica. La stagione della Virtus rischia di terminare anzitempo, dopo aver conquistato il primo posto in regular season.

Trento, 22 maggio 2026 – Sparita. Evaporata. La stagione della Virtus, che pure aveva conquistato per il terzo anno di fila, il primo posto al termine della stagione regolare, è a un passo dal concludersi. Potrebbe succedere già domani pomeriggio, a Trento,quando si consumerà gara-quattro. Se gara-due era stata all’insegna delle difficoltà, la terza sfida è ancora peggio, un vero calvario per un gruppo che, in partenza, deve rinunciare a capitan Pajola, Diarra e, appunto Alston Junior. E’ come se l’infortunio di Derrick, alla fine del primo confronto alla Fiera, a partita già chiusa, si sia trasformato in una sorte di kriptonite per una Virtus che, in versione Superman (fino al primo confronto) si spegne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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