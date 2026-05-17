Prova di forza Virtus le V nere hanno un altro passo e travolgono Trento in gara 1 di playoff

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Virtus Bologna hanno iniziato con un'ampia vittoria la serie dei playoff, battendo Trento in gara 1. La squadra di casa ha mostrato un ritmo intenso fin dalle prime battute, portando a termine la partita con una netta differenza di punti. La sfida si è giocata nella città di Bologna, dove le V nere hanno conquistato il primo successo della serie. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alle squadre di casa, lasciando aperta la serie tra le due formazioni.

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Bologna, 17 maggio 2026 – Alla prima accelerata vera, la partita ha già preso la strada di Bologna. La Virtus travolge Trento in gara-1 dei quarti playoff in Arena e manda un messaggio forte alla serie: intensità e una qualità offensiva che per lunghi tratti è sembrata ingestibile per gli uomini di Cancellieri. Senza l’infortunato Pajola e con Morgan e Smailagic fuori dalle rotazioni, la squadra di Jakovljevic trova comunque risposte da praticamente tutti. L’unico a non andare a referto è Baiocchi, dettaglio che racconta meglio di qualsiasi statistica la coralità di una prova dominata dall’inizio alla fine. Quando la Virtus alza i giri del motore, gli ospiti possono soltanto inseguire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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