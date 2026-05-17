Le Virtus Bologna hanno iniziato con un'ampia vittoria la serie dei playoff, battendo Trento in gara 1. La squadra di casa ha mostrato un ritmo intenso fin dalle prime battute, portando a termine la partita con una netta differenza di punti. La sfida si è giocata nella città di Bologna, dove le V nere hanno conquistato il primo successo della serie. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alle squadre di casa, lasciando aperta la serie tra le due formazioni.

Bologna, 17 maggio 2026 – Alla prima accelerata vera, la partita ha già preso la strada di Bologna. La Virtus travolge Trento in gara-1 dei quarti playoff in Arena e manda un messaggio forte alla serie: intensità e una qualità offensiva che per lunghi tratti è sembrata ingestibile per gli uomini di Cancellieri. Senza l’infortunato Pajola e con Morgan e Smailagic fuori dalle rotazioni, la squadra di Jakovljevic trova comunque risposte da praticamente tutti. L’unico a non andare a referto è Baiocchi, dettaglio che racconta meglio di qualsiasi statistica la coralità di una prova dominata dall’inizio alla fine. Quando la Virtus alza i giri del motore, gli ospiti possono soltanto inseguire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prova di forza Virtus, le V nere hanno un altro passo e travolgono Trento in gara 1 di playoff

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