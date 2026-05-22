Incubo Bari | è all' inferno A Bolzano un altro 0-0 | biancorossi in Serie C

Nella sfida tra Sudtirol e Bari, i biancorossi di Longo si giocano la permanenza in Serie B. Dopo 90 minuti senza reti, il risultato determina il loro destino: con un pareggio o una sconfitta, la squadra retrocede in Serie C. La partita si è conclusa senza segnature, lasciando il risultato in bilico in vista dei prossimi sviluppi. La squadra di casa ha avuto diverse occasioni, ma non è riuscita a segnare, mentre gli ospiti hanno tentato di reagire senza successo.

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