Incubo Bari | è all' inferno A Bolzano un altro 0-0 | biancorossi in Serie C
Nella sfida tra Sudtirol e Bari, i biancorossi di Longo si giocano la permanenza in Serie B. Dopo 90 minuti senza reti, il risultato determina il loro destino: con un pareggio o una sconfitta, la squadra retrocede in Serie C. La partita si è conclusa senza segnature, lasciando il risultato in bilico in vista dei prossimi sviluppi. La squadra di casa ha avuto diverse occasioni, ma non è riuscita a segnare, mentre gli ospiti hanno tentato di reagire senza successo.
In 90 minuti la verità: Sudtirol-Bari, senza appello. I biancorossi di Longo devono vincere, in caso di pareggio o successo dei bolzanini sarebbero invece in Serie C. Non c'è rivincita, tutto in 90'. All'andata è finita 0-0 ma Castori può giocare sul vantaggio dovuto alla posizione di classifica. Sudtirol-Bari diretta 52' Finisce qui. 0-0 e Sudtirol salvo, il Bari è in Serie C. 45' Sei minuti di recupero. 40' Il Bari con la forza della disperazione. 38' Dentro Cuni e Artioli, fuori Rao (non al meglio) e Braunoder. Tutto per tutto di Longo. 35' Giallo per Odenthal. 34' Ancora Gytkjaer! Palla deviata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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Ad una piazza calda come quella di Bari già la Serie B è stretta. Pensare di dover scendere ancora una volta in Serie C sembra una follia. Lo è ancor di più pensando che, soltanto 3 anni fa, erano a pochi secondi dalla Serie A. Quello che sembra un incubo, p facebook
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