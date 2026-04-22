Nella serie B di questa stagione, dieci squadre si trovano a rischiare la retrocessione, con sette scontri diretti ancora da disputare e diversi incontri con le squadre di alta classifica. Le partite rivelano un affollamento di incontri pericolosi e sfide che potrebbero cambiare la classifica in modo significativo. Le squadre coinvolte si trovano a giocarsi tutto nelle prossime giornate, mentre le distanze in classifica si sono ridotte notevolmente rispetto agli anni precedenti.

Nessuno lo ammette, ma tutti lo fanno. Carta, penna e calendario: quanti punti servono per salvarsi? La mitica quota salvezza quale sarà? Calcoli, previsioni, intrecci, classifiche avulse. Si pensa alla propria partita e agli altri risultati. "Ci aspettano tre finali" ripetono tutti. Prima erano quattro, sei o dieci, come se le partite fossero tutte decisive. Invece sarà soltanto l’ultima giornata a dire come si risolverà questa incredibile volata salvezza, che a 270’ dalla fine vede in ballo ancora almeno dieci squadre (aritmeticamente potrebbero essere di più, ma non esageriamo). Sette scontri diretti - al momento - sei sfide contro squadre oggi in corsa per la A diretta, dieci contro chi è in ballo per i playoff.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Samp al Pescara fino al Bari: Serie B, tremano in 10. Incubo C, è un finale da paura

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Samp, batte il Pescara e si allontana dalla bassa classifica x.com