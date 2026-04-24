Avellino-Bari 2-0 | Besaggio e Palumbo affondano i biancorossi la Serie C fa sempre piu paura

L'Avellino ha battuto il Bari 2-0 al Partenio-Lombardi, con le reti di Besaggio e Palumbo segnate nella ripresa. La vittoria ha interrotto la serie di risultati negativi dei biancorossi, che hanno subito un passo falso importante nella lotta per la salvezza. La partita si è giocata davanti a un pubblico che ha visto gli ospiti subire due gol nel secondo tempo.

Cade ancora il Bari e lo fa nel momento più delicato della stagione. Al Partenio-Lombardi finisce 2-0 per l’Avellino, che nella ripresa travolge i biancorossi con le reti di Besaggio e Palumbo, infliggendo un ko pesantissimo nella corsa salvezza.Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e tutto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Avellino-Bari, dominio biancoazzurro: Besaggio mette in crisi il Bari? Cosa sapere Avellino e Besaggio dominano il primo tempo allo stadio contro il Bari di Longo. Bari-Südtirol 1-2: biancorossi sempre più a fondoEnnesimo risultato negativo per i galletti: al San Nicola prima Merkaj poii un autogol di Mane. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Avellino-Bari, al via la prevendita dei biglietti; Avellino U19 contro Bari U19 risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Avellino-Bari confermata venerdì alle 21: attiva la fase di prelazione biglietti; Avellino-Bari 1-1 Primavera 2: D'Auria salva i lupi all'89'. Serie B, Avellino-Bari 2-0: galletti sbranati, Serie C a un passo. Lupi in zona playoffL’Avellino non fa prigionieri e si prende tutto. Il 2?0 sul Bari è la fotografia fedele di una gara dominata per intensità,. tuttob.com Il Bari si arrende ad un Avellino troppo superiore. Meritato 2-0 in favore dei campani. RIVIVI IL LIVE22:55 FINISCE QUI! Quinta sconfitta negli ultimi sei incontri per il Bari, che mostra ancora una volta tutti i suoi limiti sia nella tenuta difensiva che nella pericolosità ... tuttobari.com DORVAL TREQUARTISTA, NIKOLAOU DIETRO: LE FORMAZIONI UFFICIALI DI AVELLINO-BARI Avellino (4-3-1-2): Iannarilli, Izzo, Palmiero, Patierno (c), Russo, Palumbo, Sounas, Cancellotti, Besaggio, Enrici, Fontanarosa A disp.: Daffara, Missori, Sala, - facebook.com facebook . @Lega_B | Le formazioni ufficiali di Avellino-Bari x.com