Incredibile sequestro in provincia Latina | 17,5 chili di cocaina pura L’operazione della Guardia di Finanza

Nella provincia di Latina, la Guardia di Finanza ha intercettato un veicolo lungo una delle principali strade che collegano con l’alto casertano. Durante il controllo, sono stati trovati e sequestrati circa 17,5 chili di cocaina pura. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al fermo del veicolo e alla successiva verifica. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso indagini per identificare i responsabili.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un controllo predisposto lungo una delle principali arterie di collegamento con l’ alto casertano ha portato al sequestro di circa 17,5 chilogrammi di cocaina. L’operazione è stata condotta il 14 maggio dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti. A intervenire sono state le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia, che hanno fermato un’autovettura condotta da una cittadina partenopea, selezionata durante un posto di controllo anche in base alla modalità di guida e alle circostanze di tempo e luogo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incredibile sequestro in provincia Latina: 17,5 chili di cocaina pura. L’operazione della Guardia di Finanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agroalimentare, operazione della Guardia di finanza a Latina contro il lavoro irregolareIrregolarità contrattuali , lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno e condizioni ambientali degradanti. Terni, quaranta chili di tabacco illegale nascosti nel negozio: scatta il sequestro della guardia di finanzaUn consistente sequestro di tabacco da masticare illegalmente, acquistato e detenuto per la successiva vendita al dettaglio. Guardia di Finanza, sequestrati 39 cripto bancomatSequestro di 39 dispositivi cripto ATM (dislocati in 27 province), denaro contante per 380mila euro e di un sito web utilizzato per pubblicizzare l’attività di criptovalute. Sono stati i militari de ... rainews.it I finanzieri mettono sotto sequestro quattro barber shop in provincia della SpeziaLa Spezia, 21 aprile 2026 – Sequestrati dalla Guardia di Finanza della Spezia tre barber shop nel comune di Sarzana ed uno ad Arcola. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle della compagnia di ... lanazione.it