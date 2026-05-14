La Guardia di finanza di Latina ha avviato un'operazione nel settore agroalimentare, scoprendo aziende della provincia che utilizzavano contratti non conformi alla normativa e imponevano condizioni di lavoro degradanti ai dipendenti. Durante le ispezioni sono stati individuati casi di lavoro irregolare e violazioni delle leggi sulla tutela dei lavoratori. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia di controllo e verifica nel settore.

Irregolarità contrattuali, lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno e condizioni ambientali degradanti. È quanto ha rilevato la Guardia di Finanza ispezionando le sedi di alcune aziende agricole della provincia di Latfina. L’operazione delle Fiamme Gialle si è svolta nell’ambito del contrasto al lavoro sommerso e irregolare, con l’obiettivo di tutelare i dipendenti da soprusi e sfruttamenti. Al centro delle ispezioni avviate il 13 maggio dai militari del Comando Provinciale di Latina ci sono le sedi, i campi e le serre di coltivazione di sette aziende del comparto agroalimentare operanti nei comuni di Sezze, Pontinia, Cisterna di Latina, Priverno e Fondi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Agroalimentare, operazione della Guardia di finanza a Latina contro il lavoro irregolare

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