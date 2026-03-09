Cimitero delle Capuzzelle il viaggio delle anime nell' aldilà | riti e usanze legati al culto dei morti dal Complesso Monumentale del Purgatorio ad Arco alla Chiesa di Santa Luciella

L'associazione De Rebus Neapolis ha organizzato un nuovo tour dedicato alle tradizioni e alle pratiche legate al culto dei morti a Napoli. Il percorso si snoda tra il Complesso Monumentale del Purgatorio ad Arco e la Chiesa di Santa Luciella, illustrando riti e usanze che coinvolgono il cimitero delle Capuzzelle e altre località della città. Il tour mira a far conoscere le tradizioni legate alle anime dell’aldilà presenti nel patrimonio napoletano.

L'associazione De Rebus Neapolis presenta un nuovo ed esclusivo tour dedicato al culto dei morti. La città di Napoli ha sempre mantenuto un contatto vivo con le "anime del Purgatorio". Potremmo dire che, il legame con ciò che resta dei nostri antenati ha potuto perpetrarsi, fino ai giorni nostri, attraversando indenne i millenni. Per scoprire meglio, fin dal paganesimo, cosa rende Napoli protagonista di questo rapporto privilegiato con l'aldilà cominceremo visitando il complesso monumentale di Santa Maria delle anime del Purgatorio ad Arco, uno dei siti più iconici relativamente al culto delle "capuzzelle". Scopriremo in che modo, gli antichi egizi hanno tramandato agli autoctoni il culto dell' aldilà e come, nel 1600 questi rituali si siano trasformati in una forma di fede collettiva.