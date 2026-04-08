Il corpo di Matteotti | al Teatro San Leonardo la violenza diventa coscienza e responsabilità

Al Teatro San Leonardo è in scena uno spettacolo che si concentra sugli eventi successivi all’omicidio di Matteotti, senza narrare direttamente l’atto stesso. La rappresentazione mette in evidenza le reazioni e le conseguenze che seguono, affrontando temi di violenza e responsabilità. La pièce si concentra sulle emozioni e sui momenti di tensione che si sviluppano subito dopo, offrendo uno sguardo diverso su un episodio storico noto.

Non racconta l’omicidio, ma ciò che accade subito dopo. Il corpo di Matteotti, lo spettacolo scritto e diretto da Andrea Baldoffei, in scena domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:30 al Teatro San Leonardo di Viterbo, sceglie di spostare lo sguardo su un momento raramente indagato: quello in cui la violenza, una volta compiuta, smette di essere atto ideologico e diventa un peso concreto, impossibile da ignorare. Liberamente ispirato all’omonimo libro di Italo Arcuri, il lavoro mette in scena un confronto diretto, serrato, tra Giacomo Matteotti e il suo assassino, lo squadrista Amleto Poveromo. Due corpi, due presenze, chiuse in uno spazio ristretto e opprimente, dove il tempo sembra fermarsi e ogni gesto acquista un valore assoluto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Il corpo di Matteotti”: al Teatro San Leonardo la violenza diventa coscienza e responsabilità The Wall al Bellini: quando il mito dei Pink Floyd diventa teatro della coscienzaAl Teatro Bellini “The Wall” non è stato semplicemente eseguito: è stato evocato, ricostruito, attraversato. Leggi anche: «Sunshine» al Teatro San Giorgio: un monologo tra senso di colpa e coscienza Si parla di: Il corpo di Matteotti: al Teatro San Leonardo la violenza diventa coscienza e responsabilità. Teatro Viterbo,'stagione da attraversare tra memoria e urgenze'Il Teatro San Leonardo di Viterbo lancia la stagione 2025-2026 con un cartellone che intreccia memoria, futuro e urgenze contemporanee. Patrocinata da Comune, Provincia e Università degli Studi della ... ansa.it Delitto Matteotti. Cento anni dopo ecco Il CorpoLa storia dei mesi tra il rapimento e il ritrovamento. Andrà in scena domani alle 21.30 al Gat Teatro. CASTELFIORENTINOIl 3 gennaio 1925, cento anni fa, Mussolini assunse pubblicamente la ... lanazione.it