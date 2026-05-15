Anna Chiara Venturini presenta il suo libro ' Maria Waldmann Massari una camelia d' inverno'
Sabato 16 alle ore 17 si terrà l'ultimo evento della stagione della rassegna 'Storie d'Opera, la lirica raccontata nei libri', presso il Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. In questa occasione, Anna Chiara Venturini presenterà il suo libro intitolato 'Maria Waldmann Massari, una camelia d'inverno'. L'incontro si svolgerà nel contesto di una serie di appuntamenti dedicati alla narrativa lirica, con la partecipazione dell'autrice e la discussione sul volume.
Ultimo appuntamento per questa stagione della rassegna 'Storie d'Opera, la lirica raccontata nei libri', sabato 16 (ore 17) al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySarà presentato il libro di Anna Chiara Venturini 'Maria Waldmann. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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