Incidente in via Facciolati tra l' auto guidata da una 85enne e una moto Alessandro Mazzarollo muore a 58 anni

Da ilgazzettino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Facciolati a Padova, coinvolgendo un’auto condotta da un’ottantacinquenne e una moto. La collisione ha causato il decesso di un uomo di 58 anni, originario di San Daniele del Friuli e residente in città. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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PADOVA - Un 58enne nativo di San Daniele del Friuli (Udine) residente a Padova, è morto oggi 22 maggio 2026, in tarda mattinata a seguito di un incidente stradale avvenuto nella trafficata via Facciolati, alla periferia est della città. L'uomo, Alessandro Mazzarollo, in sella a una motocicletta, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale ha finito la propria corsa contro un'automobile condotta da una donna di 85 anni. A causa della violenza dell'urto il decesso è avvenuto all'istante. Mazzarollo lavorava da anni per il comune di Padova e la notizia del decesso ha segnato la giornata negli uffici amministrativi.... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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