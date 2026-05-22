Incidente in via Facciolati tra l' auto guidata da una 85enne e una moto Alessandro Mazzarollo muore a 58 anni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Facciolati a Padova, coinvolgendo un’auto condotta da un’ottantacinquenne e una moto. La collisione ha causato il decesso di un uomo di 58 anni, originario di San Daniele del Friuli e residente in città. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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