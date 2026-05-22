Incidente in via Facciolati tra l' auto guidata da un 85enne e una moto il centauro muore a 58 anni
Nella mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, si è verificato un incidente mortale in via Facciolati a Padova. Intorno alle 11, un’auto condotta da un uomo di 85 anni si è scontrata con una moto. Nella collisione, il motociclista, di 58 anni, ha perso la vita. La Polizia ha raggiunto il luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.
PADOVA - Incidente mortale nella mattinata oggi, venerdì 22 maggio, in via Facciolati. Attorno alle 11.30, all’altezza del civico 141, un’auto ha centrato una moto. Deceduto un motociclista di 58 anni, M.A., residente a Padova. Il conducente della vettura è un 85enne residente nel Piovese. Lo schianto Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura proveniente dal lato di via Piovese, giunta alla fine del tratto discendente del ponte di Voltabarozzo, avrebbe effettuato una manovra di svolta a sinistra venendo urtata dalla moto proveniente dal centro città verso l'esterno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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