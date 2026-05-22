Incidente in via Facciolati tra l' auto guidata da un 85enne e una moto il centauro muore a 58 anni

Nella mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, si è verificato un incidente mortale in via Facciolati a Padova. Intorno alle 11, un’auto condotta da un uomo di 85 anni si è scontrata con una moto. Nella collisione, il motociclista, di 58 anni, ha perso la vita. La Polizia ha raggiunto il luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

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