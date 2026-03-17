Maxi-tamponamento sull’autostrada Palermo-Messina coinvolti 80 mezzi | Diversi feriti – Il video

Un maxi-tamponamento si è verificato questa mattina sull’autostrada Palermo-Messina, coinvolgendo circa 80 veicoli. L’incidente ha causato diversi feriti e ha provocato lunghe code lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. La circolazione è rimasta parzialmente bloccata per alcune ore mentre si operava per rimuovere i mezzi coinvolti.

Maxi-tamponamento a catena sulla Messina-Palermo. Questa mattina, martedì 17 marzo, intorno alle 8.45, circa 80 veicoli – tra cui autovetture, furgoni e mezzi pesanti – si sono scontrati in un tamponamento a catena nella galleria Villafranca sull’A20, nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese. Ci sarebbero diversi feriti. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Bloccata l’autostrada. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno della galleria. Il personale dei vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi. 🔗 Leggi su Open.online

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