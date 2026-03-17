Un maxi tamponamento ha coinvolto circa ottanta veicoli sulla A20, tra Milazzo e Rometta, in direzione Messina. L’incidente si è verificato nel tratto autostradale, causando rallentamenti e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati resi noti dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente.

Incidente di proporzioni massicce sull’ autostrada A20 nel tratto tra Milazzo e Rometta, in direzione Messina. Questa mattina intorno alle 8:45, all’interno della galleria Villafranca, si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno del tunnel. Vigili del Fuoco al lavoro dopo il maxi tamponamento in una galleria sulla A20. (Foto: Vigili del Fuoco) Il personale dei Vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi, in un contesto operativo estremamente critico per via dello spazio limitato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maxi tamponamento sulla A20, 80 mezzi coinvolti

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