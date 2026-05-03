Incidente tra auto e moto ferito un centauro

Nel pomeriggio lungo la strada provinciale 43 in via Adriatico a Jesolo si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorsi e interventi di sicurezza. Un motociclista è rimasto ferito nell’impatto e assistito dai sanitari. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Intervento dei vigili del fuoco lungo la strada provinciale 43 in via Adriatico, a Jesolo, nel pomeriggio, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una motocicletta. A seguito dell’impatto, dalla moto si è verificata una perdita di benzina. Il motociclista è stato sbalzato a terra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Scontro tra auto e moto nel Napoletano, muore centauro di 31 anni

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