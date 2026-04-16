Pavimentazione disconnessa inciampa e cade mentre attraversa Corso Vittorio | Non è la prima volta
Lunedì 13 aprile, intorno alle 12, una persona è caduta mentre attraversava Corso Vittorio Emanuele, tra il ristorante Romano e la chiesa di San Domenico. La caduta è avvenuta a causa di una pavimentazione disconnessa che ha fatto inciampare il pedone. Si tratta di un episodio che si ripete, poiché la stessa persona ha segnalato che non è la prima volta che si verifica una situazione simile in quella zona.
Intorno alle 12 di lunedì 13 aprile, in Corso Vittorio Emanuele, tra il ristorante Romano e la chiesa di San Domenico, una persona è inciampata cadendo rovinosamente a terra. Subito dopo è stata soccorsa da alcuni passanti e aiutata a rialzarsi. Nonostante non sia una strada trafficata - meno che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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