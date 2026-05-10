Sotto gli occhi dei compagni Perde il controllo della bicicletta Precipita nel burrone e muore

Una caduta in un tratto particolarmente impervio della montagna si è trasformata in una tragedia. La vittima, sotto gli occhi dei compagni, ha perso il controllo della bicicletta e è precipitata in un burrone, dove ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in una zona difficile da raggiungere, e sul luogo sono intervenuti i soccorritori. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

E VEDDASCA Una caduta in un tratto particolarmente impervio della montagna si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di ieri a Maccagno con Pino e Veddasca, dove un ciclista di 71 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un burrone durante un’uscita sportiva in compagnia di altri appassionati. L’ incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 5, in una zona caratterizzata da forti dislivelli e vegetazione fitta. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della bicicletta finendo fuori dalla carreggiata e cadendo nel dirupo sottostante. I compagni che erano con lui hanno immediatamente lanciato l’allarme al 112, facendo scattare una complessa macchina dei soccorsi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sotto gli occhi dei compagni. Perde il controllo della bicicletta. Precipita nel burrone e muore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Caduta di Debora Silvestri alla Milano Sanremo femminile il 21/03/2026 Notizie correlate Donna 70enne precipita dal palazzo e muore sotto gli occhi dei passanti: choc in centroROVIGO - L’allarme è partito nel primo pomeriggio, in una delle vie più frequentate del centro. Scivola e precipita in una scarpata: uomo muore sotto gli occhi della figliaNel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, un uomo di 71 anni ha perso la vita lungo i sentieri della Rocca di Manerba, una delle aree più...