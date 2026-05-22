Inceneritore di San Zeno Marco Donati | Accordo tra PD e amministrazione Ghinelli sull' aumento a 120mila tonnellate

La Regione Toscana ha concesso l’autorizzazione per aumentare la capacità dell’inceneritore di San Zeno a 120.000 tonnellate all’anno. Marco Donati ha commentato che l’accordo tra il partito di governo e l’amministrazione locale prevede questo incremento. La decisione è stata annunciata il 22 maggio 2026 e riguarda l’autorizzazione ufficiale rilasciata dalla regione per questa modifica. La comunicazione è arrivata in un momento di discussioni sulla gestione dei rifiuti nella zona.

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