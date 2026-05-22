Inceneritore di San Zeno Marco Donati | Accordo tra PD e amministrazione Ghinelli sull' aumento a 120mila tonnellate
La Regione Toscana ha concesso l’autorizzazione per aumentare la capacità dell’inceneritore di San Zeno a 120.000 tonnellate all’anno. Marco Donati ha commentato che l’accordo tra il partito di governo e l’amministrazione locale prevede questo incremento. La decisione è stata annunciata il 22 maggio 2026 e riguarda l’autorizzazione ufficiale rilasciata dalla regione per questa modifica. La comunicazione è arrivata in un momento di discussioni sulla gestione dei rifiuti nella zona.
Arezzo, 22 maggio 2026 – La Regione Toscana ha rilasciato l'autorizzazione per aumentare la capacità dell'inceneritore di San Zeno fino a 120mila tonnellate annue. Lo ha reso noto oggi il presidente di Aisa Impianti, confermando che all'impianto da 45mila tonnellate già in funzione si affiancherà il secondo forno da 75mila. Secondo Aisa Impianti, il potenziamento consentirà di produrre energia elettrica sufficiente ad alimentare 60mila utenze. Una notizia che, però, non convince Marco Donati, candidato a sindaco della Coalizione Civica, che denuncia l'intesa politica trasversale alla base della scelta e chiede risposte concrete ai cittadini aretini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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