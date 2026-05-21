Un nuovo documento ufficiale rivela che l’inceneritore di San Zeno ha aumentato la sua capacità di smaltimento di rifiuti, passando da una quantità precedente a circa il triplo. La decisione permette ora di gestire i rifiuti provenienti da un’area che comprende circa metà del Centro Italia, con possibilità di estendere il trattamento anche ad altri territori. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori commenti ufficiali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa candidato a sindaco della Coalizione Civica Marco Donati AREZZO – L’inceneritore di San Zeno si prepara a crescere fino a 120mila tonnellate annue e la politica aretina reagisce come sempre: producendo più comunicati che rifiuti. La notizia del via libera al potenziamento dell’impianto ha infatti acceso il dibattito cittadino. Da una parte c’è chi parla di sviluppo, energia e futuro. Dall’altra chi si domanda come sia possibile triplicare un inceneritore senza riuscire a ridurre contemporaneamente cassonetti pieni, cattivi odori e Tari. Secondo Marco Donati, dietro l’operazione ci sarebbe una sorprendente armonia tra PD e amministrazione Ghinelli. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Inceneritore di San Zeno triplica: Arezzo pronta a smaltire i rifiuti di mezzo Centro Italia e forse anche i sensi di colpa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Rifiuti, Fratelli d’Italia: “Impianto di San Zeno è un modello per tutta la Toscana”Arezzo, 24 aprile 2026 – Rifiuti, Fratelli d’Italia: “Impianto di San Zeno è un modello per tutta la Toscana”.

San Zeno, nuova linea L75 al Polo Zero Spreco: Cisl Arezzo, “Investimento strategico per sostenibilità, energia e lavoro”Arezzo, 11 marzo 2026 – La Cisl di Arezzo esprime apprezzamento per l’inaugurazione della nuova linea di recupero energetico L75 nel polo...

Inceneritore di San Zeno, ampliamento senza limiti?Arezzo, 12 agosto 2024 – Inceneritore di San Zeno, ampliamento senza limiti?. Sul caso la nota del Gruppo consiliare Partito Democratico Arezzo. È di questi giorni la notizia che Aisa Impianti ha ... lanazione.it

Giù ciminiere del vecchio inceneritore di Firenze. Nascerà sito ricicloCAMPI BISENZIO (FIRENZE) (ITALPRESS) – Sono partiti i lavori di abbattimento delle ciminiere dell’ex inceneritore di San Donnino. Si tratta di un passaggio significativo nella trasformazione di un ... iltempo.it