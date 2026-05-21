Inceneritore di San Zeno triplica | Arezzo pronta a smaltire i rifiuti di mezzo Centro Italia e forse anche i sensi di colpa

Da lortica.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo documento ufficiale rivela che l’inceneritore di San Zeno ha aumentato la sua capacità di smaltimento di rifiuti, passando da una quantità precedente a circa il triplo. La decisione permette ora di gestire i rifiuti provenienti da un’area che comprende circa metà del Centro Italia, con possibilità di estendere il trattamento anche ad altri territori. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori commenti ufficiali.

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Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa candidato a sindaco della Coalizione Civica Marco Donati AREZZO – L’inceneritore di San Zeno si prepara a crescere fino a 120mila tonnellate annue e la politica aretina reagisce come sempre: producendo più comunicati che rifiuti. La notizia del via libera al potenziamento dell’impianto ha infatti acceso il dibattito cittadino. Da una parte c’è chi parla di sviluppo, energia e futuro. Dall’altra chi si domanda come sia possibile triplicare un inceneritore senza riuscire a ridurre contemporaneamente cassonetti pieni, cattivi odori e Tari. Secondo Marco Donati, dietro l’operazione ci sarebbe una sorprendente armonia tra PD e amministrazione Ghinelli. 🔗 Leggi su Lortica.it

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