Verona accordo da 1,8 milioni | sblocca il parcheggio di San Zeno

Un accordo da 1,8 milioni di euro ha permesso di sbloccare i lavori per il parcheggio di San Zeno a Verona. La decisione riguarda la riqualificazione dell’area e il miglioramento della viabilità nel quartiere. Il Comune ha deciso di intervenire con una cifra inferiore rispetto alla richiesta iniziale, risparmiando una somma significativa. La conclusione dell’accordo permette ora di avviare i lavori e di modificare la circolazione nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità per i residenti di San Zeno?. Quanto risparmia effettivamente il Comune rispetto alla richiesta iniziale?. Da quali fondi specifici verranno prelevati i 1,8 milioni?. Quando inizieranno concretamente i lavori per la riapertura?.? In Breve L'accordo da 1,8 milioni evita risarcimenti da quasi 40 milioni di euro.. I fondi provengono dall'avanzo di amministrazione 2025 e dal fondo rischi contenzioso.. L'assessore Michele Bertucco ha spiegato la gestione della transazione per l'impianto sotterraneo.. Il Consiglio Comunale discuterà la variazione di bilancio la prossima settimana.. Il Comune di Verona approva l’accordo da 1,8 milioni di euro per chiudere la vertenza del parcheggio di San Zeno in piazza Corrubio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, accordo da 1,8 milioni: sblocca il parcheggio di San Zeno Notizie correlate Verona Antiquaria festeggia la primavera a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismoDomenica 1 marzo 2026, Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere d’altri tempi: Verona... Leggi anche: Verona Antiquaria celebra la Pasqua a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Parcheggio San Zeno, il Comune chiude la vertenza con 1,8 milioni di euro; ? La Corda Molle dal 1° maggio torna a pagamento (anche per i residenti) - BresciaToday. Parcheggio San Zeno, il Comune chiude la vertenza: accordo da 1,8 milioni di euroSi chiude con un accordo da 1,8 milioni di euro la lunga vertenza legata al parcheggio interrato di San Zeno. La Giunta comunale ha infatti ... giornaleadige.it Parcheggio di San Zeno verso la riapertura, il Comune chiude la vertenzaIl comune di Verona con 1,8 milioni di euro chiude la vertenza relativa al parcheggio di San Zeno, riapertura più vicina. veronaoggi.it Definizione transattiva della vertenza relativa al parcheggio interrato di San Zeno, in piazza Corrubbio. A fronte di una richiesta iniziale di risarcimento danni di quasi 40 milioni di euro, l’accordo è stato raggiunto per 1.800.000 euro - facebook.com facebook