Centro commerciale distrutto da un incendio | le immagini

Un incendio ha interessato il centro commerciale Il Borgo, situato a Napoli in via Stadera, vicino al confine con Casoria. L'incendio si è verificato nel corso della giornata e ha provocato la distruzione della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le immagini mostrano i danni causati dall’incendio, che ha interessato l’intera struttura del centro commerciale. Non sono ancora state comunicate informazioni sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

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