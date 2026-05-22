Centro commerciale distrutto da un incendio | le immagini
Un incendio ha interessato il centro commerciale Il Borgo, situato a Napoli in via Stadera, vicino al confine con Casoria. L'incendio si è verificato nel corso della giornata e ha provocato la distruzione della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le immagini mostrano i danni causati dall’incendio, che ha interessato l’intera struttura del centro commerciale. Non sono ancora state comunicate informazioni sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.
Un incendio in pieno giorno ha devastato il centro commerciale Il Borgo. La struttura ha sede a Napoli, in via Stadera, quasi al confine con il Comune di Casoria. Nel video che pubblichiamo sono visibili le fiamme che divampano all'interno della galleria commerciale e decine di persone che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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