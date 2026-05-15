Incendio nella clinica Nomentana Hospital a Fonte Nuova le fiamme partite da un cortocircuito

Un incendio si è sviluppato nella clinica Nomentana Hospital di Fonte Nuova a causa di un cortocircuito nei locali tecnici. Le fiamme sono divampate nel corso della giornata e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non sono stati segnalati feriti o vittime. La causa dell’incendio è ancora sotto indagine.

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