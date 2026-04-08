Incendio in casa | 65enne con gravi ustioni in salvo una convivente

Un incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in una casa a Taurano, in via Sant’Antonio Abate. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 13:30 e hanno trovato un uomo di 65 anni con gravi ustioni. La convivente dell’uomo è stata estratta dall’edificio e portata in salvo. La dinamica dell’incendio e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: 2 minuti I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti intorno alle ore 13:30 di oggi, mercoledì 8 aprile, a Taurano, in via Sant’Antonio Abate, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. All’arrivo sul posto, l’appartamento situato al piano terra risultava già completamente invaso dalle fiamme. I Vigili del Fuoco venivano informati della presenza, all’interno dell’abitazione, di una donna di circa 65 anni, già messa in salvo da una convivente prima del loro arrivo. Entrambe le donne riportavano ustioni: la convivente in maniera lieve alle mani, mentre la 65enne, che necessitava anche di ossigenoterapia per pregresse condizioni di salute, presentava ustioni estese su circa l’80% del corpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in casa: 65enne con gravi ustioni, in salvo una convivente Leggi anche: Bimbo con gravi ustioni: la famiglia cerca una soluzione alternativa al Monaldi Poviglio, incendio in casa: corto circuito, residente in salvo e indagini in corso. Danni a mobilio e libri.Un incendio di origine probabilmente elettrica ha danneggiato un’abitazione in via Piccola a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, nel pomeriggio... Incendio in casa a Quinto Vicentino: residente ustionato gravemente, animali salvi per miracolo